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〈紐約匯市〉美元疲軟 市場靜待Fed會議紀要、美國大選走向

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美元持續走軟 市場靜待Fed會議紀要、美國大選走向(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美元持續走軟 市場靜待Fed會議紀要、美國大選走向(圖片:AFP)
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會議紀要美元匯率澳幣歐元英鎊日圓匯率美元指數紐幣風險情緒避險日本經濟疫情第一階段貿易協議美中

美中貿易協定審查會推延，改善市場情緒，提振股市，降低市場對避險美元的需求。 週一 (17 日) 美元持續疲軟，受到美國政治局勢以及經濟復甦前景抑制漲勢。市場靜待聯準會 (Fed) 於週三釋出 7 月會議紀要。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (17 日) 下跌 0.28%，至 92.828，交易於 7 月兩年低點區間的中間水平；美元兌避險日圓則下跌 0.59%，至 106.00 日圓

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

週一風險情緒轉移，激勵美股走高；納斯達克指數攀創下歷史新高，在 Nvidia 和其他科技股的帶動下，標普 500 也逼近紀錄水平。

投資管理 Manulife Investment Management 經理 Chuck Tomes 表示，在美元不斷拋售的情況下，美元繼續呈現風險波動。

《路透社》週五 (14 日) 報導，美中原定於美東時間 8 月 15 日舉行第一階段貿易協議的會談，以評估雙方的履約情況，但由於日程安排的問題，該視訊會談已被推遲。

澳洲國家銀行分析師 Rodrigo Catril 表示，某種程度看來，這是一項好消息，因為這代表美中第一階段貿協議依舊完好。「但仍有許多不確定性，美國總統大選迫在眉睫，兩黨政治局勢緊張和歐洲疫情復燃等問題，可能會阻礙歐元上行。」

歐元英鎊在亞洲持穩，歐元美元最新上漲 0.27%，報 1.1873 美元英鎊則上漲 0.17% 至 1.3106 美元

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

美國總統川普週一預告，可能會進一步對電商巨頭阿里巴巴等中國科技公司施壓。

對風險性敏感的澳幣漲至三日來高點 0.7194 美元韓圜和印尼盾等其他亞洲貨幣小幅走跌；紐幣也維持在 0.6534 美元

新冠肺炎 (COVID-19) 持續肆虐全球，紐西蘭最大城市奧克蘭 12 日起進入 3 天的封鎖狀態，韓國、西班牙和法國疫情也拉警報。紐西蘭周一更宣布，由於國內疫情嚴峻，將原訂於 9 月 19 日的選舉，延後至 10 月 17 日舉行。

日本經濟遭到疫情打擊，由於消費者支出大幅下滑，日本第 2 季經濟較去年同期萎縮 27.8%，創下自 1980 年有比較數據以來的最大跌幅。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，美國週四死亡人數超過 170,000 人。公共衛生當局官員擔心，等秋天流感季節開始後，病例可能會再度飆升，這可能會損害政府為緩解新冠疫情的努力。

美國 11 月總統大選也受到疫情影響，各州擴大郵寄選票，但川普認為此舉恐招致舞弊，表示將擋下郵政總局的經費，對此，民主黨指責川普企圖破壞美國郵政系統，以壓制郵寄投票，

市場靜待 Fed 週四的會議紀要，投資人期望 Fed 在 9 月利率會議前，提供更多前瞻指引。Pepperstone 分析師 Chris Weston 也表示，投資人預計 Fed 對通膨的態度會更包容。

他說：「債市是關鍵，如果聯準會能夠壓低殖利率，那麼美元將緊隨其後，黃金也將反彈；反之亦然。」


截至週二 (18 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 92.828。-0.28%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1873 美元。 +0.27%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3106 美元。+0.17% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7217 美元。+0.63%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3205 加幣。-0.47%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.00 日圓。 -0.59%

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