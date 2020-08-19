〈紐約匯市〉紓困案未果 美元跌至兩年低點 英鎊觸及8個月高位

新冠肺炎持續肆虐，新一輪疫情紓困法案仍陷入膠著，市場擔憂美國經濟難以重振，週二 (18 日) 美元跌至兩年來最低水平，美元兌其他主要貨幣如英鎊、歐元均下跌，英鎊觸及八個月高位。

週二 (18 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.62%，至 92.275，一度跌至 2018 年 5 月以來最低點 92.124，為連續第五個交易日走軟。



自年中以來，美元漲勢有限，民主、共和兩黨也未能就新一輪刺激法案達成共識，同時美債殖利率跌至多年低點。而市場焦點也正轉向 11 月總統大選以及潛在的不確定性。

儘管美元經常在危機時期作為避險資產，然而因疫情打擊，自從聯準會 (Fed) 干預金融市場並注入流動立以來，美元一路走跌，Fed 的支持計畫已將風險資產推至歷史新高，並降低美元避險需求。

BMO Capital Markets 全球外匯策略主管 Greg Anderson 談到美元下跌時表示，這是 Fed 的緣故，這是因為 Fed 為市場注入流動性所致。

Anderson 指出，週二美元疲軟不是在任何具體經濟數據影響下的結果，可見美元下跌勢頭不斷在增強。

週二，美元兌歐元也觸及 2018 年 5 月以來最低的 1.197 美元。美元兌避險日圓也走弱，一度跌至兩週低點 105.27 日圓。

豐業銀行 (Scotiabank) 外匯分析師 Shaun Osborne 表示，「投資人和投機者才剛剛開始接受美元空頭，因此還有一定的運行空間。」

據商品期貨交易委員會的數據，對沖基金和其他大型投機者對美元虧損的擔憂，逐步在增加，但尚未達到 2017 年和 2018 年的水平。

上周美元淨看跌押注升至自 2011 年 5 月以來的最高水平，而近幾日的現貨交易表明，美元持倉量僅進一步增加。

在美元疲軟的提振下，英鎊兌美元週二觸及八個月高點，但隨著新一輪英國脫歐談判開跑，分析師對英鎊的前景抱持謹慎態度，歐元兌英鎊仍堅挺在每歐元 90 便士。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

週二英鎊兌美元上漲 1.08% 至 1.3243 美元，創下自 2019 年年底以來最高水平；而美元兌英鎊匯率跌至 1.3276 美元。隨著英國和歐盟之間的貿易談判重新開始，交易商們準備迎接新的英鎊震盪。

英國在今年 1 月份脫離歐盟，正處於過渡時期，在此期間，英國仍留在歐盟的單一市場和關稅同盟中。

英國總理強生 (Boris Johnson) 的發言人周一表示，他們相信英國有望在 9 月達成脫歐協議。無論兩國是否達成貿易協議，脫歐過渡期都將在 2020 年底結束。

Jefferies 分析師認為，淨儲蓄額的改善、英國脫歐潛在樂觀消息，以及英國央行的量化寬鬆政策可能會幫助英鎊上行。

ING 分析師 Chris Turner、Francesco Pesole 和 Petr Krpata 寫道：「英鎊近期的良好表現和對嚴峻經濟數據的抵禦能力，很可能取決於投資人對英國脫歐的關注。」

截至週三 (19 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.275。-0.62%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1934 美元。 +0.56%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3243 美元。+1.08%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7245 美元。+0.41%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3165 加幣。-0.39%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.41 日圓。 -0.55%