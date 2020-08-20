全美第一 蘋果市值2年暴增1倍 首度站上2兆美元大關

週三 (19 日) 美股盤中，蘋果 (AAPL-US) 市值正式突破 2 兆美元，成為全球最大，也是史上首家市值達到 2 兆美元里程碑的美國上市公司。

台北時間週三 (19 日) 晚間 11 點前，蘋果股價衝破 467.77 美元，根據流通在外股數計算，蘋果總市值正式站上 2 兆美元大關，超越歷史上任何一家美國公司，穩坐全球最有價值企業寶座。

(圖：Google)

過去一年內，蘋果股價已上漲 122.3%，且今年至今也漲近 60%。

蘋果在 2018 年 8 月時首度完成市值 1 兆美元紀錄，僅花費短短 2 年時間，市值就暴增 1 倍，當時華爾街普遍看好蘋果成為首家突破 2 兆美元紀錄的企業。就在 7 月 31 日，蘋果不負眾望，超越沙國石油巨頭沙烏地阿美 (Saudi Aramco)，躍升為全球市值最高的上市公司，並朝向 2 兆美元邁進。

沙烏地阿美去年 12 月市值曾短暫登上 2 兆美元關卡，其目前市值約為 1.8 兆美元。

消費者對科技的高度依賴，正在推動蘋果這般的大型科技巨頭成長，吸引大大小小投資人向產業挹注資金，市場分析師認為，其他科技巨頭可能很快加入「2 兆美元俱樂部」。

目前，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 市值均超過 1.6 兆美元，Google 母企 Alphabet(GOOGL-US) 市值也已超 1 兆美元。據統計，截至今年 7 月底，美國前五大企業市值約佔標普 500 指數的 25％，高於 4 年前的 12％。

此外，蘋果當前市值也已超越追蹤小型企業股票的羅素 2000 指數，相當於美國各產業巨頭的市值總和，分別為 Visa(V-US)、嬌生 (JNJ-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、寶潔 (PG-US)、PayPal(PYPL-US) 以及 Netflix(NFLX-US)。

New England Investment&Retirement Group 總裁 Nick Giacoumakis 表示：「這令人感到難以置信！如此龐大的公司竟能如此快速成長，我永遠不會低估他們的創新能力。」