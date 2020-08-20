美中貿易談判 傳數日內舉行

知情人士透露，美中計劃重新安排談判時間，評估第一階段貿易協議簽署六個月以來的執行狀況，雖然確切時間尚未敲定，但未來幾天內就會舉行。

彭博和華爾街日報都引述匿名消息來源報導，美中將在未來幾天內對談，但雙方尚未決定確切日期。

華爾街日報報導，中方一直在為會談做準備，目前不清楚美中仍未就會面日期達成共識的原因。不過對中國來說，延期有助於爭取時間採購更多美國產品，向華府證明落實採購的承諾。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin)、美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和中國副總理劉鶴原定近期以視訊方式舉行高層會議，但最後臨時喊卡。會議舉行時間從未出現在華府或北京的公開行程中，根據南華早報報導，原本預定 8 月 15 日舉行。有中國官員透露，劉鶴可能在會中提出中國努力採購美國產品的成果，以及華府封殺中國科技業者等議題。

川普周二 (18) 日被問到美國會否撤除第一階段協議，表示「我們再觀察」，他並維持一貫強硬立場，表示由於不滿中國防疫不力，現階段不想和中國對話。白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 隨後澄清，川普無意撕毀協議，萊特希澤將繼續與中國官員討論履約成效。

白宮首席經濟顧問庫德洛 13 日表示，美中貿易協議順利進行，駁斥兩國緊張關係升高會危及協議。中國美國商會主席葛國瑞 (Greg Gilligan) 說，美中之間一直維持較低層級官員之間的對話。