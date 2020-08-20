金價收復2000美元關卡 外資看好短線上看2300美元

國際金價重新收復 2000 美元關卡，外資認為，在聯準會低利率與美元疲軟支撐下，仍看好金價年底前可穩守 2000 美元，甚至有機會上看 2300 美元。

美元持續探低，美元指數 (DXY) 一度下跌至 92.1 創兩年多來新低，美元走貶也推升金價重新站上 2000 美元，金價期貨與現貨金價一度回升至 2017 美元、2010 美元。但比起本月初盤中歷史高點 2089 美元、2075 美元還有一段距離。

瑞銀表示，今年以來黃金價格主要由黃金 ETF 資金大規模流入推升所致，推升金價大漲，但受美國 10 年期公債實際利率降至歷史新低後反彈，導致金價一度跌破 1900 美元，但短暫下跌後迅速反彈。

瑞銀認為，在美聯準會繼續壓低名義利率，加上通脹預期升溫，可望推升金價站穩高檔價位，預期到今年底前黃金目標價可望站穩 2000 美元，短期甚至不排除上看 2300 美元。

富蘭克林證券投顧表示，全球央行大舉量化寬鬆導致美元轉弱，加上美中關係緊繃，推升金價衝上歷史新高，在交投熱絡帶動下，甚至出現單日震幅超過 3% 以上，但要注意的是，在金價衝高之際，CFTC 黃金期貨淨多單則反手轉賣選擇獲利了結。

富蘭克林證券投顧指出，在低利率與通膨升溫支撐下，可望進一步拉抬黃金行情，尤其在疫情尚未平息、國際摩擦與經濟復甦等不確定性影響下，預估避險配置需求將有助黃金維持多頭趨勢，但要注意短線操作上不宜過度追高，可留意財務結構顯著受益、現金流改善的中小型金礦類股擇優布局。