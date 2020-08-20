【永豐期貨】權值股無力 台股帶量下殺呈多殺多格局

期貨走勢

台指期週四下跌 509 點至 12298 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 64.64 點，電子期轉為逆價差 - 3.72 點，金融期轉為逆價差 - 4.14 點。現貨部分，三大法人賣超 253.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3823 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2496 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2545 口至 20704 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3545 口至 - 16596 口。

週三聯準會於 7 月會議紀要中提到，持續的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟成長、就業市場和通膨力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險，吞噬了早盤科技股的強勁上漲，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.31%，標普 500 下跌 0.44%，那斯達克下跌 0.57%，費半指數下跌 0.63%。台股今天開低走低，華為禁令利空持續，但今天不只電子股受挫，傳產及金融類股也受到衝擊，盤中一度大跌逾 600 點，呈多殺多的格局，盤中跌幅收斂，終場帶大量下殺，收 12362.64 點，儘管蘋果股價大漲，但是台股蘋概三王今天全數下跌，其中大立光有 4.43% 的跌幅，台積電一度差點來到 3 字頭，終場下跌 2.92%，收 415 元，近期由於美中科技戰緊張情勢恐在美國大選前加劇，短期對電子股形成壓力，加上 2 波疫情的不確定性，大盤震盪加大，投資人應做好停損停利和避險。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14800 點，賣權未平倉最大量集中在 11500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 0.9。VIX 指數上漲 6.18 至 28.05。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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