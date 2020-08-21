〈能源盤後〉失業救濟金請領人數增加 需求前景令人更擔憂 原油承壓收低

週四 (20 日) 交易，原油期貨價格收低，係因前一日甫因 Fed 最近期會議記錄而動搖市場信心後，每週請領失業救濟金人數增加，在令市場益發擔憂需求前景，致使原油承壓。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 35 美分或 0.8%，收每桶 42.58 美元。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 29 美分或 0.7%，收每桶 42.82 美元，目前此已是交易最活躍的契約。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或 1%，收每桶 44.90 美元。

CMC Markets 分析師 David Madden 表示，「能源市場被認為是探測全球需求狀況的氣壓計，有鑑於 Fed 週三公布的最新會議記錄，交易者對於全球經濟狀況的樂觀程度下降，因此原油下挫。」

在上週初次請領失業救濟金人數回升至 100 萬人以上的報告公布後，原油期貨價格持續走低。

週三公布的 Fed 7 月會議記錄顯示，Fed 受聘經濟學家稱他們調降了今年下半年經濟成長的估值。

與此同時，OPEC + 的 JMMC 委員會週三會議結果不出意外，成員維持減產 770 萬桶 / 日，但強調前幾個月沒有達到減產標準的成員必須在這個月和下個月內進行補償性減產。

EIA 週三公布，上週美國原油庫存下降 160 萬桶，汽油庫存下降 330 萬桶，蒸餾油增加 20 萬桶。

但由於經濟持續與 COVID-19 疫情奮戰，這個數據未能打散市場對需求的擔憂。

德國商銀分析師指出，汽油需求下降至 860 萬桶 / 日，仍較前幾年水準下降 10%，且汽油庫存下降想必也並非因產量下降而已，進口量下降也是原因之一，因為汽油進口量幾乎腰斬至 55.7 萬桶 / 日。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6 美分或 0.5%，收每加侖 1.2965 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.43 美分或 0.3%，收每加侖 1.2467 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.4 美分或 3.1% ，收每百萬 Btu 2.3520 美元。

EIA 週四公布，天然氣上週庫存上升 430 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期增加 390 億立方英呎。