〈貴金屬盤後〉Fed不夠鴿派 美元穩固漲勢 黃金連跌2日

週四 (20 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因 Fed 寬鬆的態度不及市場預期，以及過去 2 日美元自 2 年低谷攀升上來，引起黃金下跌動能。

根據週三發布的 Fed 7 月會議記錄，Fed 官員曾表示自上一回會議 (6 月中旬) 以來，經濟前景的不確定性已有所增加。

Richmond Fed 總裁 Thomas Barkin 週三在該會議記錄發布後曾表示，「我們處於非常脆弱的時點，不知道接下來會發生什麼事。」

然而，一些人認為，Fed 推遲控制收益率曲線的決定示意 Fed 不像過往市場期盼那樣鴿派，這令美元走高、黃金承壓。

ICE 美元指數週三上升約 0.5%，週四大致持平。美元上週觸及 2018 年以來最低點。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 寫道，「美元反彈已經激起了金價新一波疲軟，市場大幅拋售，現在已在測試每盎司 1920 美元的支撐點，Fed 對於進一步貨幣刺激措施的步伐又再生不確定性。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 23.80 美元或 1.2%，收每盎司 1946.50 美元。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 19.3 美分或不到 0.7%，收每盎司 27.147 美元。

最初美國經濟報告遜於預期時，黃金和白銀價格就加劇了跌勢。每週請領失業救濟金人數報告和費城製造業活動指數 (費城 Fed 指數) 均顯示，COVID-19 時期就業活動和成長的復甦出現疲軟跡象。

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