〈陸股盤後〉美中之間疑慮未除 上證量縮收高

由於中國最高法院將民間借貸利率的保護上限下調至 1 年期 LPR 的 4 倍，年利率上限被大幅下修，官媒指出這利於帶動利率下滑，再加上美股走揚，在兩利多刺激下周五 (21 日)A 股三大指數開高。

不過美中之間仍存在許多不確定性，投資人加碼意願不足，指數大多位在今日高檔盤整，且滬深兩市成交量能再萎縮，已連續兩個交易日不到 1 兆人民幣，今日成交額達人民幣 8442 億元，日減 3%，創下 6 月 30 日以來新低，量能不足並不利於未來指數上攻力道。

盤面上，智慧電視、傳媒娛樂、旅遊、化工、造紙、TWS、智慧穿戴設備、特斯拉等概念股最為熱絡；農業種植、生態農業、人造肉、酒店、水利等概念股逆勢下跌。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.50%，收報 3380.68 點；深證成指上漲 1.18%，收報 13478.00 點；創業板指上漲 1.72%，收報 2632.45 點

本周上證綜指累計上漲 0.61%，深證成指則小跌 0.08%，創業板指下跌 1.36%，創業板指周線已連三黑。

北向資金進出方面，周五北向資金共買超人民幣 11.27 億元，其中滬股通賣超人民幣 7.64 億元，深股通買超人民幣 18.91 億元。

北向資金本週累計賣超人民幣 41.64 億元，其中滬股通賣超人民幣 41.81 億元，深股通買超人民幣 0.17 億元。

產業消息

陸媒引述多家券商表示，近期接到的創業板權限開通諮詢和申請明顯增多，為迎接未來可能成長的成交量，券商持續投入硬體建設以保證在創業板註冊制起跑後交易順暢。市場認為這是券商業績利多的訊號，帶動西南證券大漲 4.3%、海通證券上漲 2.3%、華泰證券上漲 1.8%、國泰君安上漲 1.7%、中信證券上漲 1.4%。

歌爾股份公布上半年業績轉虧為盈，並預估前三季純益將逾人民幣 16 億元，年增至少七成，強勁業績預期帶動股價大漲 7%，回到波段高點，同時也帶起同族群股價走勢。

法人觀點

天風證券指出，經歷短期大漲後，指數有橫向盤整消化賣壓的需求，對於下一個階段的市場走勢，應留意流動性是否會因為經濟復甦的預期而緊縮。而經濟復甦對於週期性類股的受益較高，有機會成為下一波投資主流。

海通證券認為，從近期指數的表現，特別是創業板指，反映出資金較為謹慎，市場避險情緒濃厚。雖然目前創業板註冊制交易實施前市場資金並不看好，但可能在正式開始實施後反而出現機會，像當初科創板開板交易時一樣，這就是預期落差。在下周一 (24 日) 創業板註冊制交易實施後，投資人操作上可暫時以防守為主，先觀察新制上路後市場變化，再做因應策略。