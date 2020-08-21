拜登接受民主黨提名 稱要終結川普帶來的「黑暗時刻」

美國前副總統拜登 (Joe Biden) 週四 (20 日) 晚間正式接受民主黨提名，角逐 2020 年美國總統。拜登在演說中強調，人們必須團結，來克服現在正面臨的「黑暗時刻」。

拜登在民主黨全國代表大會最後一夜的閉幕談話，將他與川普的選戰定調為光明與黑暗之戰。他形容，川普 「讓美國被黑暗籠罩了太久太久」。

他說：「我將是光明、而非黑暗的盟友。」

這 3 天來，民主黨人將重點鎖定於批評川普的無能、腐敗，與此同時，他們向美國人保證，77 歲的拜登有應對疫情和其他棘手問題的能力和經驗。

拜登表示，他雖然是代表民主黨參選，但要當的是「美國人的總統」，因此呼龥美國人應團結在一起。他說：「這場選戰不僅僅是為了贏得選票，這是場關於贏得美國核心價值與靈魂的選戰。我們是為了美國慷慨解囊的人，而非自私的人在打這場選戰。」

一些分析師相信，拜登如果當選，可能不會尋求連任，並使他的搭擋副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) ，未來可能成為民主黨重要領導者。

美國總統川普週四在賓州出席一場活動時反擊，表示如果拜登 11 月當選美國總統，他將會是美國人民「最大的惡夢」。

川普稱拜登當選的話，會提高課稅、開放邊境，讓「暴力份子」入境丶無視美國勞工的權益。