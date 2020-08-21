〈美股早盤〉美國8月PMI優預期 四大指數早盤震盪走高、台積電ADR漲逾2%

週五 (21 日) 美股四大指數盤平盤震盪，隨後 IHS Markit 公布 8 月美國採購經理人 (PMI) 數據顯示，美國商業活動景氣已回升至 2019 年水平，四大指數隨後收復開盤跌勢，道瓊工業指數漲 87 點或 0.32%，標普 500 指數漲 0.14%，昨日收於新高的那斯達克指數漲 0.15%，費半漲 0.07%，台積電漲逾 2%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情方面，週四 (20 日) 美國確診病例單日新增 4.6 萬例，且至少 1042 人死亡，死亡數連續 3 天突破 1000 大關，目前，美國仍以 558 萬例累計確診、17 萬例累計死亡排名全球第一。

截至目前，美國民主、共和兩黨尚未就新一輪紓困方案取得任何進展。

截至台北時間週五 (21 日)21 時許：

道瓊指數上漲 87.82 點或 0.32%，暫報 27827.55 點

那斯達克上漲 16.94 點或 0.15%，暫報 11281.89 點

標普 500 上漲 4.58 點或 0.14%，暫報 3390.09 點

費半上漲 1.47 點或 0.07%，暫報 2182.51 點

台積電 ADR 上漲 2.42% 至每股 78.267 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.632%

紐約輕原油下跌 1.94% 至每桶 41.99 美元

布蘭特原油下跌 1.67% 至每桶 44.15 美元

黃金下跌 0.03% 至每盎司 1945.90 美元

美元指數上漲 0.52% 至 93.265 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Deere(DR-US) 早盤上漲 3.62%，至 198.01 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收報 89.25 億美元，年減 11%

淨利報 8.11 億美元，年減 10%

稀釋後 EPS 報 2.57 美元，年減 9%，高於預期的 1.26 美元

Foot Locker(FL-US) 早盤上漲 5.91%，至 28.81 美元。

2020 年 Q2 基於財報關鍵數據：

營收報 20.77 億美元，年增 17%

(non-GAAP) 淨利報 7500 萬美元，年增 4.2%

(non-GAAP) 每股盈餘 (EPS) 報每股 0.71 美元，年增 7.6%，高於預期的每股 0.57 美元

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.23%，至 38.81 美元；

BioNTech SE(BNTX-US) 早盤上漲 6.76%，至 70.75 美元

輝瑞與合作夥伴 BioNTech 週四 (20 日) 公佈第二批新冠肺炎候選疫苗的臨床試驗的一期數據，結果顯示，候選疫苗 BNT162 的四種版本中，b2 版本的副作用較 b1 來得更少，支持了該研究團隊先前提議以 b2 版本進行二、三期臨床試驗的決定。

輝瑞表示，其與 BioNTech 合作開發的新冠疫苗，最快有望在 10 月初送交監管部門審查，若獲得批准，兩家公司計劃在今年底前向全球供應 1 億劑疫苗，並在 2021 年底前供應 13 億劑。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.7，前值 50.3

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.8，預期 50.7，前值 50.0

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.6，預期 51.5，前值 50.9

華爾街分析：

MUFG 銀行歐洲地區全球市場研究主管 Derek Halpenny 表示：「股市可能比以往任何時候更能反映美國實際經濟情況，市場堅信，Fed 會在有需要的時候做更多。」

在中國商務部宣布近期將美國進行貿易會談後，投資人對於美中緊張局勢的憂慮似乎稍微緩解。

Brooks Macdonald 副投資長 Edward Park 表示：「如果美中兩國之間只有口水戰，而非實際行動，那麼市場可以輕易擺脫。任何更具結構性的進展，例如重新就第一階段貿易協議進行談判，才會動搖市場。」