低利率提振房市 美國成屋銷售月增24.7% 近14年最強增幅

低房貸利率持續推動房市升溫！全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors,NAR) 週五 (21 日) 發布數據，美國成屋銷售月增 24.7%，增幅為 2006 年底以來最大，年化總數達到 586 萬戶。

綠線：美國二手屋銷售月增率，藍線：美國二手屋銷售年增率 (圖：Zerohedge)

NAR 數據顯示，7 月美國所有地區的二手屋銷售均有所成長，西部銷售增長 30.5％；美國最大的南部地區銷售增長 19.4％，創下 2006 年以來最強勁增速；中西部銷售增長 27.5％，同樣創下 2006 年底以來最快；東北部銷售增長 30.6％。

此外，7 月房屋價格中位數攀抵歷史新高的 30.41 萬美元，年增 8.5%，為歷史上首度突破 30 萬美元。截至 7 月，待售二手屋為 150 萬戶，月減 2.6%，年減 21.1%，按照目前速度，房屋待售時間為 3.1 個月，為歷年 7 月以來房屋供應最緊縮時期。

經歷疫情衝擊後，低貸款成本、高度累積需求，以及對郊區市場的興趣，為房市成長帶來巨大動能。

Amherst Pierpont Securities LLC 首席經濟學家 Stephen Stanley 發布報告表示：「房屋需求正在勢頭上，美國經濟有許多層面值得我們擔心，但房市絕對不會是其中之一。」

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「房地產市場已進入復甦，目前正處在蓬勃發展的階段，創新低的抵押貸款利率正將更多買家帶往市場。」

Yun 進一步表示，隨著工作型態轉向遠程辦公，有許多屋主正在尋找更大的房屋，這將帶來進一步的需求，甚至延續到 2021 年。