S團隊再少一人 亞馬遜全球消費者業務CEO明年退休 「狙擊手」上任

亞馬遜 (AMZN-US) 週五宣布，全球消費者業務執行長 Jeffrey Wilke 將於明年第一季退休，並由目前全球營運資深副總裁 Dave Clark 接任其位。

Clark 於 1999 年加入亞馬遜，在亞馬遜多個部門擔任過職務，於 2013 年 1 月就任全球物流主管，負責監督亞馬遜不斷發展的倉庫網絡以及包括卡車，貨車和飛機在內的最後一英哩送貨業務。

Clark 對細節和嚴格的管理風格為自己掙得了「狙擊手」的綽號，因為他擅於察覺並解僱怠職者，以確保快速交貨。

2013 年 7 月 30 日，Dave Clark (左) 引導當時美國總統歐巴馬參訪亞馬遜倉庫。（圖：AFP)

Wilke 一直是亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 的近身顧問，貝佐斯在給員工的備忘錄上寫道，「自從 Jeff 加入公司以來，我一直覺得很幸運，能夠讓他當我的家教，我向他學習了很多東西，而且我不是唯一一人，他對我們大家來說都是很不可思議的好老師。」

Wilke 在給員工的備忘錄中則坦言自己並非因找到新工作而離開，「那為什麼離開？就是時間到了罷了，該是時候讓我花點時間探索個人興趣了，這是過去 20 多年來我一直擺在次要位置的事。」

亞馬遜拒絕評論 Wilke 的退休規劃。

Wilke 和 Clark 都是貝佐斯 S-Team 的成員，該團隊由來自亞馬遜幾乎所有業務領域（包括零售、雲端運算、廣告和營運) 的 10 幾位高階管理者組成的緊密團隊。 S 團隊很少有人離開，倘若真的離開，也不一定會找人遞補，例如去年 S 團隊的另一個成員 Jeff Blackburn (亞馬遜業務和企業發展高階副總裁) 就宣布將自 2020 年進修放假一年。

亞馬遜週五股價下滑 0.38% 至 3284.72 美元。