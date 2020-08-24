〈台股盤前〉資金續航力vs.川普添亂 震盪加劇先拚收復月線

台股上周五回神反彈大漲 245.2 點，收在 12607.84 點，不過，周線仍終結連 9 紅，而美股四大指數上周五全面上揚，且美股期貨電子盤目前也處在偏多上揚態勢，法人認為，寬鬆環境仍有利股市偏多表現，但近期美國總統川普針對美中貿易議題態度轉趨強硬，須隨時提防對電子族群造成壓力，預料高檔整理格局將持續，先拚收復月線 12717 點。

法人指出，原定於 8 月 15 日舉行的美中第一階段貿易協議條款會議遭無限期推遲，再加上川普昨日公開再撂狠話，稱美國經濟可能與中國經濟脫鉤，對美中關係發展增添變數，此外，美國聯準會已表態看衰經濟復甦，均使短期台股上行難度增加。

三大法人上周五合計買超 64.3 億元，其中，外資和投信均中止連 3 賣，轉買 56.5 億元，投信轉買 9.08 億元，僅自營商繼續賣超 1.29 億元。

美股方面，由於美國強勁 PMI 經濟數據，推升上周五道瓊指數上漲 190.60 點或 0.69%，收 27930.33 點；標普 500 指數上漲 11.65 點或 0.34%，收 3397.16 點；那斯達克指數上漲 46.85 點或 0.42%，收 11311.80 點；而費城半導體指數上漲 17.29 點或 0.79%，收 2198.33 點。

權值王台積電又有好消息傳出，由於 5 奈米訂單動能強勁，正加快擴產腳步，明年第 2 季優先於南科 18 廠第四期廠房 P4 再擴增產能，屆時 5 奈米總月產能將由目前 6 萬片達到 10 萬片之上，擴大與三星的差距。

鴻海集團受惠雲端網通等應用需求，旗下中國鄭州廠區上周末連續安排面試報到，招募人力需求熱絡。

瑞信證券最新統計，外資圈已陸續提高對台灣上游科技股的財務預測，且第 4 季也獲上修，尤其以手機、硬體和封測股的調升幅度最大。

就長期來看，由於市場資金極為寬鬆，且季線、半年線與年線等中長期均線維持多頭排列，大盤偏多格局不變，不過，法人提醒，指數若短期內未能站回月線上，恐破壞多頭格局，不利於指數未來發展。