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〈台股盤前〉資金續航力vs.川普添亂 震盪加劇先拚收復月線

鉅亨網記者王莞甯 台北
台股短線先拚收復月線12717點位置。(鉅亨網資料照)
台股短線先拚收復月線12717點位置。(鉅亨網資料照)
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台股風向球台股盤前美股三大法人買賣超台積電鴻海川普貿易戰美中貿易台股

台股上周五回神反彈大漲 245.2 點，收在 12607.84 點，不過，周線仍終結連 9 紅，而美股四大指數上周五全面上揚，且美股期貨電子盤目前也處在偏多上揚態勢，法人認為，寬鬆環境仍有利股市偏多表現，但近期美國總統川普針對美中貿易議題態度轉趨強硬，須隨時提防對電子族群造成壓力，預料高檔整理格局將持續，先拚收復月線 12717 點。

法人指出，原定於 8 月 15 日舉行的美中第一階段貿易協議條款會議遭無限期推遲，再加上川普昨日公開再撂狠話，稱美國經濟可能與中國經濟脫鉤，對美中關係發展增添變數，此外，美國聯準會已表態看衰經濟復甦，均使短期台股上行難度增加。

三大法人上周五合計買超 64.3 億元，其中，外資和投信均中止連 3 賣，轉買 56.5 億元，投信轉買 9.08 億元，僅自營商繼續賣超 1.29 億元。

美股方面，由於美國強勁 PMI 經濟數據，推升上周五道瓊指數上漲 190.60 點或 0.69%，收 27930.33 點；標普 500 指數上漲 11.65 點或 0.34%，收 3397.16 點；那斯達克指數上漲 46.85 點或 0.42%，收 11311.80 點；而費城半導體指數上漲 17.29 點或 0.79%，收 2198.33 點。

權值王台積電又有好消息傳出，由於 5 奈米訂單動能強勁，正加快擴產腳步，明年第 2 季優先於南科 18 廠第四期廠房 P4 再擴增產能，屆時 5 奈米總月產能將由目前 6 萬片達到 10 萬片之上，擴大與三星的差距。

鴻海集團受惠雲端網通等應用需求，旗下中國鄭州廠區上周末連續安排面試報到，招募人力需求熱絡。

瑞信證券最新統計，外資圈已陸續提高對台灣上游科技股的財務預測，且第 4 季也獲上修，尤其以手機、硬體和封測股的調升幅度最大。

就長期來看，由於市場資金極為寬鬆，且季線、半年線與年線等中長期均線維持多頭排列，大盤偏多格局不變，不過，法人提醒，指數若短期內未能站回月線上，恐破壞多頭格局，不利於指數未來發展。

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