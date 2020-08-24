【群益金鼎證券】群益權證週報-七夕情人節 權力賺加菜金

台股融資餘額在今年 3 月 26 日因武漢肺炎跌至最低 900 億，不到五個月，8 月中旬融資餘額暴增至 1500 億上下，增加近七成，籌碼零亂，果然在 8 月 20 日出現多殺多，再利用美國對華為禁令的利空，盤中一度大跌 600 點，一舉貫穿短天期 3 日、5 日及 20 日均線，呈現短空格局，籌碼面永遠走在訊息面前面。而聯發科對於華為禁令首當其衝，8 月 19 日重挫跌停，8 月 20 日該事件災情持續擴大跌破 600 元，若買到高檔，一張虧近 20 萬，筆者在前幾篇就有提醒投資人，聯發科目前位於高檔，很容易一買就套牢，等於資金就被綁死了，但是利用零散資金買權證，即使看錯方向，損失有限，看多聯發科 (2454-TW) 的投資人可待支撐浮現後再利用認購權證進行佈局。

各位投資先進還記得上週提到的操作原則嗎? 股票在手，權證要有，大盤進入震盪格局，有做到指數型 ETF 權證多空佈局的話，相信都有甜美的果實可以收割，8 月 20 日及 21 日的三溫暖行情，操作權證是最容易賺錢的，以上週提到的元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 來舉例，8 月 20 日當天，多檔認購權證漲幅超過 30% 以上，雖然多方權證虧錢，但空方權證賺的足以彌補虧的部份，甚至好幾倍。

七夕情人節快到了，大家可以關注情人節概念股的權證標的，像是美食 - KY(2723-TW)、瓦城 (2729-TW) 及神隆 (1789-TW) 此類標的，建議挑選短天期微價外的權證操作短線即可。各位不妨把投資權證當成在談戀愛，不對了就應當斷則斷，勿優柔寡斷，下一個會更好，否則賠掉自己的時間價值外，還錯失更好的投資機會。