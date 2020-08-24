台股有三大趨勢 天量套牢區成上攻萬三關卡 衝關看外資臉色

台股受上週四重挫影響，出現連續第六周遭外資提款，再度淨流出 1.7 億美元，投信法人表示，台股目前呈現三大趨勢，指數且戰且走，加上上檔有爆天量套牢區，從籌碼面來看，缺乏外資法人助攻之下，台股本周要上攻 13000 點有難度，衝關與否還是要看外資臉色。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股目前有三大趨勢，首先是美國政府加強管控華為手機供應鏈，華為是全球前市占率三大手機供應商，按美國政府現在打壓華為的力道估算，華為未來手機市占率將大幅下滑，連帶打擊華為供應鏈中的台廠。自中美貿易戰爆發以來，台廠一直是受惠的一方，但從近期事件演變方向來看，未來台廠越來越難以兩邊討好，「選邊站」的態勢越來越明顯，市場對相關族群評價也較之前謹慎。

其二，資金正從科技流向傳產，周俊宏觀察，受上述因素影響，市場資金有移往傳產趨勢，以疫情爆發前的奧運受惠股來說，近期股價表現逐漸轉強。

其三，板卡族群後市受期待，周俊宏表示，一方面疫情依舊持續延燒，在家工作趨勢預料將持續至明年初；另一方面，原本電腦每三年就差不多會出現一輪換機潮，近年由於手機、平板出現，延遲了換機潮的循環，但疫情使民眾在家時間拉長，電腦升級需求再現，上述兩項因素都將有利板卡族群。

選股策略上，除傳產、板卡族群外，周俊宏指出，長期來說，還看好例如 Mini LED、腳踏車、遠距工作受惠股等。

其他亞股部分，越南上周和印度並列新興亞股中「唯二」外資淨流入的國家，且越股上周五各板塊全線上揚，以原物料、金融帶頭領漲，胡志明指數繳出 0.5% 的周漲幅。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南 7 月底爆發第二波疫情至今，疫情雖暫時無法根絕，但仍在控制之中，越南的經濟雖受影響，但總體經濟看來還算健康，不只信貸仍較去年同期增長，且越南政府調降利率亦有助支撐經濟，預估全年經濟成長仍維持正值。