【聯邦投信】台股殺多反而是機會？短期宜分批加碼

受到美國商務部擴大華為禁令的影響，加上中共揚言於台海軍演，台股大響空襲警報，上週四 (8/20) 收盤下跌 416 點，預期本週台股將持續震盪。雖然台股看似利空，但成交量並沒有應聲下滑。聯邦投信認為，在資金潮未退的情況下，台股的基本面、殖利率仍有優勢，現階段的重挫反而是良好分批買進時機。

資金籌碼仍穩 台股依舊有優勢

聯邦精選科技基金經理人洪威指出，目前國際資金仍相當充沛，而將於本週四 (8/27) 登場的全球央行年會，聯準會 (Fed) 的新通膨政策是全球關注焦點。Fed 為了把通膨平均拉至 2%，短期內可能會釋放出更多資金來達成目標，故投資人不須太擔心近期的資金供給。

現階段之國際情勢，洪威認為美中之間的貿易交戰仍會持續一段時間，不過美中相爭之下，本應受到去美化影響的美國企業仍維持強勢，甚至有多家企業財報優於預期。洪威指出，這是因為美國企業本身實力夠強，且轉型也快，基本面有足夠支撐；因此，台股受去中化之間接影響不大，台股依舊有基本面與殖利率高之優勢。

展望後市，洪威建議投資人近期可關注 Fed 下半年的動向，以及 9/15 華為禁令生效前大型電子權值股的因應措施。產業方面，洪威認為後續行情仍會以半導體、5G、PCB 與蘋概股等電子股帶頭領漲，而最近較夯的載板類股，預期 Q4 的需求不如 Q3，投資人須注意供需變化。整體而言，雖然目前資金面並不會有劇烈變動，但因個股表現差異大，因此建議投資人仍須做好資產配置，時刻關注市場以避免過大風險。

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