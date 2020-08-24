柏文加快展店 明年底前增13家以上據點

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 今 (24) 日召開法說會指出，第二季應是營運谷底，5 月過後趨於穩定，至 7 月底會員人數已回到去年水準，隨著新店點陸續開出，對下半年營收表現「非常有信心」，目標年底前再開 5 家店，明年規劃再開 8-10 家據點，一旦開出 10 家，將是開店最快的一年，挹注成長動能。

柏文說明，儘管上半年受新冠肺炎衝擊，不過，會員成長動能已回穩，前三季健身工廠有 6 家都會型新廠館投入營運，加上去年 11、12 月開幕的台北市健康廠、新北市永和廠可貢獻整年度的營收，樂觀看待下半年業績有望逐月逐季增加，

健身工廠全台據點共 48 家，至年底前力拚再開 5 家，柏文說明，由於目前雲嘉南高屏共 30 家，因此，未來拓點將強化中部和北部版圖。

柏文進一步透露，正持續找尋合適的新店點，以可能插旗的據點估計，進入 2021 年後有望再開 8-10 家，一旦全年開到 10 家，將是開店最快的一年。

就整體健身產業來看，柏文說明，今年前 5 月疫情衝擊健身行業，但整體仍成長 17%，雖較過去成長率略低，但維持成長趨勢反映健身需求還是存在。

而台灣目前健身產業的滲透率僅 2.99%，比起鄰近國家南韓的 7.25%、香港 5.85%、新加坡 5.76%，以及日本的 3.33%，顯然我國成長空間很大，尤其國內在家健身訓練人口數達 122 萬人，未來滲透率衝破 5% 的機會高。

柏文估計，一旦我國健身人口滲透率超過 5%，單點會員人數達 3000 家以上的潛在中大型健身店數規模可達 314 家，扣除競爭同業 World Gym 現已達 94 家，以及健身工廠近 50 家據點，顯然仍存有很大的展店空間，因此，柏文規劃 2021-2025 年將再新增 27 家據點。

柏文進一步強調，健身產業已築起進入障礙，主要是因業者須負擔高資本支出，除了投資金額大、回收期間長，還必須擁有高付租能力等，反觀既有大型業者在據點越來越多後，負擔資本支出的能力將因此增強。