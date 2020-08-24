工研院5G小基站智能管理技術獲國際肯定 助攻明泰啖專網商機

工研院今 (24) 日表示，5G 小基站智能管理技術再度勇奪國際獎項，此次獲獎關鍵是透過 AI 協助網通設備商、系統整合商，在專網場域建置時，提供最佳化配置建議方案，如小基站布建的數量、位置與射頻等，並能自動優化專網場域的訊號覆蓋，目前已與明泰科技 (3380-TW) 合作。

工研院表示，小型基地台全球論壇 (SCF) 是推動小基站應用的國際組織，每年評選出對產業有技術創新突破、產業推廣等各相關領域的貢獻者，頒發小型基地台論壇獎 (SCF Awards)，歷年得獎者包括 AT&T、Verizon、SoftBank、Nokia 及 Cisco 等國際大廠。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G 技術進入商業應用，今年 SCF Awards 2020 參賽者創新高，競爭相當激烈，工研院的「小基站網路智能規劃與管理技術產品」脫穎而出，顯見台灣技術已經可與國際並駕齊驅。

闕志克指出，工研院已從最基本的基站管理、組網優化，到主動追蹤行動用戶位置提供動態網路優化，目前拓展到協助網通廠商、專網系統整合廠商進行精準網路布建，促進國內智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧商務等 5G 專網應用順利落地。

明泰總經理林裕欽表示，明泰在小型基地台的研發從 3G 時代便已開始，累積相當多的經驗，尤其在小型基站 L1 PHY (Port Physical Layer)、天線束波成形 (Beamforming) 關鍵技術的開發與高速訊號整合的處理能力上，更展現出核心競爭力，在傳輸容量、涵蓋範圍及效率上，滿足 5G 高傳輸速度、高容量的目標。

林裕欽強調，明泰積極響應政府 5G 政策，與工研院長期以來在許多專案場域上都有密切合作，近期包含公共事業電力物聯網、三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等 5G 試驗場域。