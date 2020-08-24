【倫元投顧】美股上週五收紅，NASDAQ續創歷史新高

◆盤勢分析

美股上週五收紅，NASDAQ 續創歷史新高，台股盤中一度來到 12702 點挑戰月線壓，終場指數以上漲 39 點收在 12647 點，成交量為 2038 億。

短期看法不變，目前最差應是進入月線~ 季線 12100~12700 區間震盪，若能重新站上月線，就重回多頭盤堅軌道。原則上美股應該還是距美國 11 月 3 日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現波段較大幅度的劇烈震盪拉回整理，台股亦同。

針對選擇權的操作，按照規劃今天來到 12700 月線上下，已先把 9 月 12900 點買權全部出清。待震盪逢回支撐或重心站上月線時，原則上仍是尋求多單買點。

個股操作部分，若華為明年無法再出新手機告，則未來中國其他品牌和蘋果手機將受，加上蘋果預計 10 月發表新機，代表 iphone 12 將骰進入拉貨潮，所以當近期蘋概股回測中長期支撐時，反而應該是尋求短線、短波段的買點。

王信傑 分析師

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