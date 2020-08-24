〈台新金法說〉上半年ROE、ROA雙降 下半年企業放款估成長5-15%

台新金控 (2887-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，總經理林維俊表示，上半年因疫情干擾，造成國際金融市場動盪，致投資收益減少，累計稅後純益為 71 億元，年減 13.4%，每股純益為 0.57 元，股東權益報酬率 (ROE)9.10%，資產報酬率(ROA) 為 0.69%，均較去年同期下降，每股淨值則為 12.87 元。展望下半年，台灣在政府力推紓困振興及百業逐漸復甦下，企業放款及中小企業放款業務可望有 5-15% 成長空間。

林維俊指出，台新金控上半年淨利息收入年成長達 12.4%，表現不俗，而在財富管理手續費收入較去年同期成長 5.8% 的助力下，淨手續費收入維持成長。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達 10.9%，總存款餘額亦有 9.9% 成長，外幣放款在海外分行強勁需求帶動下成長 22.2%。在信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長達 400 萬張及特店家數更突破 15 萬家，穩居市場之冠。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季之資本適足率分別為 117.9% 及 14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.18% 及 742.6%，授信資產品質維持良好且較上個季度提升。

台新銀行 8 月初推出結合眾多重量級商戶夥伴，共同打造數位金融生態圈的 Richart Life APP。台新銀行總經理尚瑞強指出，推出後獲得民眾熱烈喜愛，有很多愛好 Richart 數位帳戶的民眾，搶先下載體驗，新會員數及 APP 下載量持續攀升。後續除進行各項使用體驗優化外，將陸續推出各項商戶優惠及服務功能，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務的各項場景，致力提供全臺 2,300 萬人滿意的生活金融服務。

台新銀行在海外佈局方面亦持續傳出好消息，馬來西亞納閔分行於前 (7) 月 2 日獲得納閩金融主管機關 (LFSA) 頒發原則許可，可望於明年初正式開業；上海辦事處於本 (8) 月 18 日順利開業，開始為銀行業務進軍大陸市場鋪路；同日，泰國曼谷辦事處的申設部分亦再傳出好消息，獲泰國央行核准設立，海外佈局再下一城。

此外，在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市佔率持續創新高，整體淨手續費收入年成長達 68.3%。