〈台新金法說〉彰銀案 法院已第四次還公道 籲財政部早日息訟止爭

台新金控 (2887-TW) 今 (24) 日法說會一開始，總經理林維俊就主動說明，該金控近期發生的 2 件重要金融事件，首先是台新金將併購保德信人壽，將盡快向金管會遞件申請；其次有關彰銀 (2801-TW) 案，法院已經第四次還給台新金一個公道，呼籲財政部不要再上訴，早日息訟止爭，並盡速提出和解方案。

林維俊表示，台新金將以 55 億元收購保德信，收購期間為二年，考慮利率變化，也引用價格調整機制，以 10 年公債利率為參考值，利率每增加 1 個百分點，收購案金額就會上調 1.5 億元，價格調整最高上限是 30 億元，換句話說，收購價格將落在 55 到 85 億元間。

保德信 2019 年總資產為 1819 億元，淨值為 90 億元，保單有 46 萬筆，資本適足率 302%。台新金併購保德信後，收益可望增加 2%，資產增加 2%，而雙重槓桿比率不會改變，資本適足率微幅增加是正面貢獻。

林維俊強調，台新金控歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎，原保戶不但權益及保障不變，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，目前已加緊進行各項申請準備工作，將會盡快向金管會遞件申請。

至於彰銀案，林維俊表示，台灣高等法院更一審在上周判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，感謝法院第四次還給台新金公道。

林維俊進一步指出，台新金投資彰銀迄今已 15 年，當時台新金是參與公開的國際標案並以溢價 40% 的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，呼籲財政部可到監察院網站上看一下 2005 年的相關公文，進一步了解是否有錯誤解讀當初財政部前部長林全與當時行政院副院長吳榮義的政策原意，讓財政部和台新金可以不必對簿公堂。

林維俊呼籲，本案爭訟迄今已近 6 年，歷經不同審級法院的審理，包括台北地院、高等法院及最高法院，一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在，法院雖還給台新金公道，但此案若再拖下去，實際上是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，呼籲財政部不要再上訴，早日息訟止爭，並盡速提出和解方案。

林維俊也表示，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是要做為政府推動策略的後盾，如果政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。