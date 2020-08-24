隆達推新一代Mini LED背光產品 電視、車用面板均已量產出貨

LED 廠隆達 (3698-TW) 今 (24) 日發表全系列新一代 I-Mini LED 背光產品，產品應用包括電視、桌上監視器、筆電、車用面板與航海顯示器等，已陸續量產並交貨，隆達預期，Mini LED 市場將於 2021 至 2022 年快速成長，並可延伸至更多應用。

隆達表示，新一代 I-Mini LED 背光產品，分別採用 COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術，產品應用包含電視、桌上監視器、筆記型電腦、車用面板與航海顯示器等，目前已陸續量產並交貨，持續在 Mini LED 背光市場保持技術領先地位。

隆達 2018 年量產 Mini LED 背光，此次發表 4 款新一代 I-Mini 產品，發揮從晶粒、封裝、驅動設計到光學模組的一條龍技術能力，分別採用 COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術。

隆達指出，新一代產品全系列採用 COB(Chip on Board) 技術，直接將自製的 Mini LED 覆晶晶粒植於燈板上；而 DOB(Driver on Board) 技術，直接將驅動 IC 與微控制器 (MCU) 整合於燈板上，進行多分區區域控制，可達到 1000 分區以上，IC 顆數可減少 5 成；搭配微透鏡陣列技術，光學設計可達超廣角出光及較高的取光率，將面板亮度提升至傳統面板的 3 倍。

隆達此次推出 65 吋電視背光產品，使用約 2 萬顆 Mini LED 晶粒，超過 1000 區、達到高動態對比 1600；也發表 12.3 吋車用背光產品及航海顯示器，隆達預期，未來 2 年在陸、海、空的專用顯示器，都會是適合 Mini LED 發揮的產品範疇；並針對 17.3 吋筆電及 34 吋桌上型監視器進行改款。

隆達產品事業群副總經理李存忠表示，此次將三大技術應用於新一代 Mini 背光產品，更將應用範圍延伸至電視與車用面板，也積極與品牌廠及面板廠合作，邁入大量量產階段，可預見 Mini LED 市場將於 2021 至 2022 年快速成長，並延伸至更多應用。