潤泰新以雙北市開發案爲主軸 手中握有10萬坪可銷坪數

潤泰新 (9945-TW) 布局新莊塭仔圳重劃區，日前向大潤發流通事業購入新北新莊區建國段土地，交易面積 6142.19 坪，交易金額 17.2 億元，不過，潤泰新目前掌握及開發中的新建案，以雙北市且沿捷運路網爲主，可銷坪數己超過 10 萬坪。

總經理李志宏說，潤泰新將投資 300 億元，參與南港車站附近「南港之心」公辦都更案，並進入規劃中，同時，南港玉成段也將興建 27 樓高、可售面積高達 17383 坪的商辦大樓， 是現階段台北市開發規劃中的重點。

李志宏指出，「南港之心」公辦都更案，將規劃包括交通轉運站、國際會議中心、辦公空間、生技新創、商場及全齡住宅 1600 戶，在南港車站三鐵共構交通優勢下，甚至未來此區域，都能輕鬆往返新竹科學園區上班。

同時，在住宅推案上，李志宏說，潤泰新目前除銷售、興建中個案外，潤泰央北案已售出 6 成，下個月將推出潤泰新可售面積 5193 坪的潤泰文樺新建案銷售。

李志宏在今 (24) 日在交易所的業績發表會中也強調，潤泰新目前掌握及開發中的新建案，以雙北市且沿捷運路網站區爲主，同時，有多處都更案整合程度高，都是未來幾年新銷售業績的重心。