中國水泥庫存降至六成報價翻揚 台泥、亞泥營運加分

隨著雨季消退、各地需求攀升，中國水泥庫存已經降至六成，也刺激各地水泥報價重啟漲勢，法人估，預計到第四季，中國水泥報價可望季增 10%，有利台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 的營運表現。

根據中國媒體報導，隨著雨季結束，中國各地水泥需求回升、銷量大幅增加，加上先前水泥報價下跌，有的工廠被要求停工，供應未能應付需求回升，部分運輸碼頭出現排隊拿貨的情況。

最新數據顯示，中國全國水泥庫存下降至 60.8%，長三角地區降到 50%-55%，浙江部分地區降至 50% 以下，且隨着雨季影響減弱，趕工需求將會集中釋放。

隨著需求增加，水泥報價也重啟漲勢，8 月起，長三角一帶已有兩輪漲價，每噸平均漲人民幣 20-30 元，法人認為，在氣候條件趨穩的情況下，預計 9 月中國水泥報價可望近一步上漲，第四季價格更可望季增 1 成。

法人預期，到 11 月廣東、廣西的水泥價格有 2-3 次漲勢，每次漲幅介於每噸人民幣 20-30 元，隨著台泥出貨進一步升溫，可望推升營運走勢；另，華東地區的市場需求回溫，水泥價格同樣已見上漲，亞泥也將同步受惠。