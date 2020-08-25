匯僑設計今上市掛牌 一度大漲35%啟動蜜月行情

匯僑設計 (6754-TW) 成立逾 40 年，是專業商用、商務室內裝修設計公司，今 (25) 日以每股 45 元掛牌上市，成台股首家 IPO 室內裝修設計公司，早盤股價最高衝上 60.9 元，漲幅 35.33%，啟動蜜月行情。

匯僑設計專精提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務，今年上半年營收 15.53 億元，毛利率 254.74%，年增 0.21 個百分點，稅後純益 7894 萬元，每股純益為 1.32 元。

匯僑設計客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營者，一系列作品包含台北 101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari 在中、港、台的精品零售店、Apple(美) 與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati 展示中心、Tesla(美) 台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳及廠辦等。

匯僑設計今年雖因新冠肺炎疫情肆虐全球對各國經濟造成重創，但在嚴謹的防控措施下，積極全面復工復產，今年上半年營運及獲利受疫情影響不大，未來除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加。