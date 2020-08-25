〈台經院看景氣〉廠商信心回溫 三大產業7月營業氣候測驗連袂創高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步走高，其中，服務業測驗點為 95.14 點，月增 3.24 點，為連續 4 個月上揚，並創近 1 年半來高點，製造業來到 96.32 點，月增 5.9 點，連 3 升，也創今年新高，營建業來到 108.43 點，月增 8.90 點，不僅連 3 升更創 9 年來單月新高。

台經院院長張建一表示，儘管近期美歐日疫情憂慮升溫，不過，由於主要國家重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，使三大產業營業氣候連續上揚並均創波段高，不過，第二波疫情和美中緊張局勢持續惡化，使市場不確定因素仍存。

台經院指出，在製造業調查上，廠商認為當 (7) 月景氣為「好」比率為 30.2%，月增 0.2 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率為 20.8%，月減 9.9 個百分點，其中，成衣及服飾、皮革毛皮製品、橡塑膠製品、鋼鐵基本工業和機械設備製造修配業看好比例較高。

而對未來半年景氣看法，看好的製造業廠商比率月減 4.7 個百分點至 19.2%，而看壞比率減少 1.2 個百分點至 25.3%，除了運輸工具業廠商看壞比例較高，其餘廠商多以持平看待。

服務業方面，證券業、保險業和運輸倉儲業有超過 70% 以上的廠商看好當月景氣，而零售業和餐旅業看好當月景氣的比例也明顯較看壞的比例為高，張建一表示，三倍券效益已慢慢顯現，預計 8-9 月將進一步發酵。

而服務業對未來半年看法，除電信服務業和運輸倉儲業看好的比例較高，其餘廠商則多持平看待。

營造業方面，由於部分營造廠商負責大型工程項目已近結案，工程收入尾款挹注有限，因此，7 月營造業景氣以持平視之。

展望未來，台經院認為，由於進入公共工程年底前的趕工階段，看未來半年營造業景氣將為溫和成長走勢。