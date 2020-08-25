疫情掀偽出國旅遊潮 國內旅平險投保率不到三成

今 (2020) 年受疫情影響，國外旅行遙遙無期，報復性的國內旅遊潮大增，據中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽調查顯示，國人最愛前往東部旅遊、超過 44%，不過，國內旅遊的旅平險投保占比竟不到 3 成。

台灣人壽針對 20 至 59 歲保戶進行國內旅行與旅平險投保樣態調查，調查顯示保戶最愛前往東部旅遊，並且有 58% 以家庭親子旅遊為主，旅遊喜好前三名分別為景點探訪 (32%)、美食之旅 (24%)，以及放空放鬆 (12%)。

調查發現，不同職業的旅遊喜好大不同，金融商務者偏愛家庭親子自駕遊；退休族偏好搭乘遊覽車團體旅行；而軍公教族則偏好使用大眾交通工具單獨旅行。

台灣人壽表示，國人對國旅便利且環境熟悉，去年即調查國內旅遊的旅平險投保占比相較於國外旅遊竟不到 3 成。而會投保旅平險的保戶，有 36% 是透過網上搜尋旅遊保險資訊，網上投保選擇考量因素主要是品牌信賴 (32%) 與網站流暢度 (27%)。

台灣人壽進一步表示，其實無論國內或國外旅行都應有保險觀念，且旅平險 CP 值高，只要花小錢，旅遊理賠才有保障，就算是 3 天 2 夜離島行程，投保新臺幣 100 萬元保額「台灣人壽 e 路保旅行平安保險」為例，保費僅需銅板價 36 元，除了保障意外身故及失能外，保障內容還涵蓋 10 萬元實支實付傷害醫療，旅途中若因搭乘大眾交通運輸發生事故，理賠額外再增加 10% 至 25% 的意外身故給付；若旅途中發生重大燒燙傷，理賠也額外再增加 25% 給付。而利用網路投保只需 3 分鐘，出發前預先為自己及家人投保旅平險，才能玩得安全又安心。

台灣人壽表示，對於喜歡經常旅行的民眾，建議可靈活再加選意外傷害險來擴大保障範圍，以加保「台灣人壽唯 e 守護傷害保險」100 萬保額為例，年保費僅 880 元，此為一年期保單，保障期間內若有任何旅遊計畫，不分國內外任何地點，即使出發前忘了投保旅平險，至少還有這張意外傷害險保障，讓保障更完善。

此外若想讓保障更完整，建議可透過加保一年期附約方式，利用附約保費便宜的優勢，強化各族群保障缺口，打造客製化保單。如經常搭乘大眾運輸工具者，可加保「Fun 心生活特定意外身故傷害保險附約」來分散交通意外風險；若是喜愛露營、爬山等戶外活動者，則可考慮加保「Fun 心生活燒燙傷傷害保險附約」及「Fun 心生活骨折傷害保險附約」，轉嫁戶外活動可能的風險。