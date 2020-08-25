台積電瞄準南科四度獵地 謝金河：十分不尋常

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (24) 日宣布再斥資 48.4 億元，買入彩晶 (6116-TW) 閒置 10 年的土地，讓彩晶帳上多了一筆 14.4 億元的處分利益，但財信傳媒董事長謝金河認為，台積電近 3 個多月來連續第 4 筆的獵地行動，十分不尋常。

台積電 5 月斥資 6.6 億元，買下家登 (3680-TW) 位在南科新市的土地，同時也一解家登官司打輸英特格的燃眉之急，讓家登帳上多了 5.18 億元獲利。8 月台積電又買下南科廠旁的力特光電 (3051-TW) 土地，投入 36.5 億元，接著又砸下 8.6 億元購入已下市的益通廠房。

謝金河指出，台積電決策向來十分嚴謹，這 3 個多月來連續 4 次大手筆買地，十分不尋常。在 7 奈米、5 奈米產能幾乎全被鎖定的情況下，台積電 3 奈米、2 奈米先進製程也加緊腳步，從這個跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下世代新製程的生產基地。

謝金河表示，台積電進駐南科，讓整個台南的發展有了重心，再加上荷蘭半導體設備商 ASML 也進軍台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能。

謝金河進一步指出，許多台積電員工紛紛在台南買房，使得永康、新市、善化、仁德、歸仁等二缐城市房地產出現明顯的漲勢，未來將有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差。