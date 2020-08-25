〈中華電5G布局〉攜交通、陽明大學拓智慧醫療 布局睡眠照護

中華電 (2412-TW) 攜手交通大學及陽明大學，三方共同簽訂產學技術合作意向書，共同發展 5G AIOT 智慧醫療照護解決方案，聚焦在智慧居家睡眠，將合作建置以病人為中心、全程醫療照護的未來智慧醫院。

此三方合作，運用中華電在電信、資通訊整合技術，交大的電子資通訊創新技術及陽明大學的先進醫療照護專業與臨床實務，未來交大、陽明兩校合併後，會推動智慧醫療創新技術場域驗證 (POC)。

中華電表示，旗下健康照護領域推動健康雲平台，提供慢性病患居家照護、企業職場健康照護服務，子公司資拓科技則發展智慧醫院，未來規劃將 5G、AloT、MOD、雲計算等平台資源，結合陽明、交大智慧醫療應用技術發展未來智慧醫院。

中華電董事長謝繼茂致詞表示，因應 5G 時代來臨，透過產研技術策略合作，將兩大專業領域結合，共同發展 5G、AIoT 智慧醫療應用服務，可望成為台灣智慧醫療產業合作的新典範。

陽明大學指出，睡眠障礙是台灣重大公共衛生議題，且國內每年使用安眠藥的人數、數量逐年成長，其中 2018 年服用人數達 426.5 萬人、數量突破 9 億顆，此外，全台共有 52 家傳統睡眠中心，平均等候時間長達 3-6 個月，因此未來三方合作，病患透過睡眠健康照護平台，即可在家進行睡眠診斷。