〈中華電5G布局〉與多家台設備廠簽約攻智慧醫療 目標明年啟動服務

中華電 (2412-TW)、交通大學及陽明大學今 (25) 日共同宣布，布局智慧居家睡眠，中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，該醫療服務多使用台廠設備，目前已與研華 (2395-TW)、緯創 (3231-TW)、台達電 (2308-TW)、佳世達 (2352-TW) 等台設備廠洽談，其中幾家已簽 MOU，力拚醫療服務明年開始導入醫院。

吳麗秀指出，中華電布局智慧居家睡眠，目前已在場域進行試驗，目標今年底前能有完整醫療服務架構、明年可開始導入醫療院所。

吳麗秀說，許多台灣電子設備廠均有開發醫療硬體，如醫用設備、醫用平板等，中華電也接觸多家設備廠，包括研華、緯創、台達電、佳世達等，其中幾家有進行簽約，共同搶攻醫療潛在商機。

中華電近年積極拓展企業客戶，吳麗秀表示，近兩年企業客戶應用動能聚焦在區塊鏈、大數據分析、AI 人工智慧，並會涵蓋各類型行業，包括利用大數據分析及 AI 人工智慧，打造智慧醫療；壽險業者則可運用區塊鏈，在同一平台查看不同保單及理賠項目。

另外，中華電企業客戶也搶攻半導體、製造業，吳麗秀補充，近期與日月光投控 (3711-TW)、高通 (QCOM-US) 打造台灣首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，預計在日月光高雄廠生產線，導入 AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 遠端協作 (Remote AR Assistance) 與綠科技教育館 AR 體驗環境等三大應用。

吳麗秀表示，隨著企業客戶多角化經營，營運也有斬獲，期盼營收貢獻可望逐年成長。