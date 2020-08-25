〈國泰金法說〉增資印尼Mayapada銀行有前提 一定要拿主導權

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日舉辦法說會，法人關切是否會對印尼 Mayapada 銀行股權增資，國泰金總經理李長庚表示，要不要繼續參與投資，需要印尼政府同意，但增資前提是，國泰金一定要取得印尼 Mayapada 銀行控制主導權，也就是取得過半、達 51% 股權。

國泰人壽壽轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 踩雷，因為採用權益法一次性認列 Bank Mayapada 損失約 140 億元，李長庚表示，就像出國留學，學費難免會貴一點，但未來對投資和管理流程都會進行改進，會更慎重評估每一個環節。

李長庚進一步表示，國壽一開始只投資 37.33%，不拿主導權，是因應印尼的法令限制，外國人只能拿 4 成股權，現在 Mayapada 銀行出問題，國泰金先以最壞打算，一次性處理損失，若未來發展比預期好，仍有機會回沖。

至於是否再對 Bank Mayapada 增資參與其的體質改善計畫，李長庚表示，若要增資前提是，國泰金一定要取得印尼 Mayapada 銀行控制主導權，也就是取得過半、達 51% 股權，這樣才有利公司治理和經營。且未來若欲參與增資，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。

李長庚進一步透露，未來若有機會增加持股，印尼方是希望由銀行或金控來作增資，但是還在談細節。

李長庚指出，未來若由銀行來增資 Mayapada，預計再增加 13.7% 股權，以目前 Mayapada 價格相對不高來看，可能不必增資，而國泰金目前也沒有大幅籌資的規畫。