八貫最快年底前掛牌 今年營運再戰新高

八貫 (1342-TE) 今 (25) 日獲證交所通過上市案，最快將於今年底前掛牌。展望下半年，機能性布料、成品組件兩大事業群營運同步成長，在醫療、戶外等訂單需求挹注下，產品組合轉佳，今年營收、獲利可望再戰新高。

八貫資本額為新台幣 6.2 億元，專精開發及生產環保材料 TPU 機能性布料應用產品，是全球少數擁有二次加工 (皮布料事業群) 與三次加工 (成品組件事業群) 的廠商，位居產業供應鏈中、下游市場，產品應用主軸為醫療、救生、戶外及工業領域。

八貫 2017 與 2018 年 EPS 分別為 3.49 及 3.79 元；去年營收 14.43 億元、稅後純益 1.81 億元，均寫下公司成立以來新高紀錄，每股純益達 3.08 元。

今年以來，肺炎疫情襲擊全球，八貫醫療產品主要客戶為歐美一線品牌大廠，各式醫療等級氣墊床及醫療管材等醫療產品出貨動能增溫，上半年營收 7.12 億元，年增 10.89%，稅後純益 0.89 億元，年增 2.13%，每股純益 1.44 元。

從上半年產品銷售占比來看，醫療 43％、戶外 41％、救生 12％及工業 4％，其中，醫療產品比重由去年 30％大幅成長至 43％，成為上半年比重最高的產品；隨著各國解封後，戶外活動復甦力道強勁，因疫情而遞延出貨的戶外產品，下半年訂單已開始回溫，出貨重回成長，相關產能滿載至年底。

展望下半年，八貫兩大事業群可望持續成長，機能性布料在手訂單能見度至年底，且因疫情所遞延的航太救生產品，逃生滑梯布料第 4 季也將出貨；成品組件事業群除醫療產品出貨暢旺外，露營睡墊等戶外用品需求也有所成長。

整體而言，八貫表示，下半年醫療、戶外，及救生訂單將明顯挹注營運動能，加上產品組合轉佳，毛利率可望向上拉升，全年營運可望再戰新高。