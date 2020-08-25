台新金賣股籌聘金 彰銀案有解？ 黃天牧：要看申請意向書才算數

台新金 (2887-TW) 擬出脫 3% 彰銀 (2801-TW) 持股，外界好奇是否代表台新金準備退出彰銀，或是金管會根據《金控法》要求台新金退出，金管會主委黃天牧對此回應，須等台新金送件後才能判斷其意向，目前尚未收到。

台新金為籌措迎娶保德信人壽的聘金，有意釋出 3% 彰銀持股，日前更拋出支持彰銀與兆豐金 (2886-TW) 整併組「金融國家隊」，引發外界聯想，讓公民股糾纏長達 16 年之久的彰銀案僵局可望出現契機。

根據《金控法》規定，金控業禁止做財務投資，台新金當初持有彰銀是以併購為目地，如果台新金打消併購彰銀念頭而打算賣股，金管會是否會要求台新金出清彰銀持股？

黃天牧表示，這必須等台新金遞交保德信人壽併購申請書後，才能了解台新金對併購的意向與資本籌措方式，但台新金尚未送件，仍無法確定判讀。

金管會銀行局局長莊琇媛補充，台新金併購保德信人壽須提出轉投資申請，申請內容包含資金來源，而有些資金來自於現金增資、短期融資或是處分其他投資等都是可能的籌資方法。

莊琇媛說，台新金要怎樣籌資，要看台新金的併購申請意向書才知道。