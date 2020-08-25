〈群創新品發表會〉營運谷底已過 Q3將優於Q2 虧損續收斂

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (25) 日舉辦年度新品發表會，展望未來，總經理楊柱祥表示，今年營運谷底落在首季，第 2 季在遠距商機發酵下，逐步加溫，看好第 3 季營運再優於第 2 季，而部份產品訂單能見度已達第 4 季，有助營運上揚；法人認為，隨著面板報價持穩向上，加上需求回溫，群創第 3 季虧損將持續收縮，拚虧轉盈。

楊柱祥表示，疫情改變人類生活，也考驗廠商 damage control(損害控管) 能力，上半年訂單、供應鏈都有極大不確定性，但隨著去年新增 IPS 產線到位、一條龍自動化生產效益發酵，營運自第 2 季起逐步好轉，預期第 3 季將再優於第 2 季。

楊柱祥進一步指出，教育、商務等遠端商機持續發酵，帶動筆電、平板、電視等需求維持高檔，另外，疫情衝擊下，也帶動醫療產品顯示器需求成長，至於車載方面，因公共運輸仍具不確定因素，也帶動車市回溫，估第 4 季好轉。

董事長洪進揚則表示，疫情造成教育、工作型態改變，並不是短線現象，預期實體、線上雙邊運用將是未來生活新常態，看好需求端將維持高檔，對整體顯示產業帶來正向發展。

群創上半年合計虧損 100.5 億元，較去年同期虧損 66.95 億元多，每股虧損 1.04 元，但在面板報價回升、成本管理效益浮現，單季毛利率已轉正，群創也預期第 3 季在消費市場回溫帶動下，大尺寸面板將價量齊揚。