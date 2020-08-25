信昌電訂單能見度達10月 產品報價持穩 Q3營運估季增

被動元件廠信昌電 (6173-TW) 今 (25) 日召開線上法說會，公司指出，訂單能見度可達 10 月，第三季營收估較第二季成長，針對市場傳出被動元件跌價消息，信昌電表示，不評論同業策略，但以公司自身來看，下半年價格仍持平第二季，未有跌價情況。

信昌電指出，目前訂單需求多來自伺服器、網通、5G 等相關應用，第三季營運可望成長，雖然第四季變數太大，但長期來看，在 5G、車用、第三代半導體應用成長下，整體被動元件應用趨勢仍不變。

而因應未來產業應用需求，信昌電 MLCC 研發及擴產重點，也將放在大尺寸及中高電壓產品線，此外，由於具備材料自主開發及製程技術能力，公司看好，除了成本上較具競爭力，也能配合中高壓及大尺寸特殊 MLCC，加速導入高附加價值市場。

至於瓷粉，信昌電表示，將持續開發高階高容 MLCC 應用粉末與建立高容粉末產能，同時，因應 5G/AI 市場成長需求，高階應用微波粉末、各系列 RF 元件用 LTCC 材料等，也將是全力發展的方向。

以信昌電上半年產品營收占比來看，MLCC 占比約 49%，電阻 12%、瓷粉占比 26%、電感占比約 12%；若以應用來看，終端應用營收占比來看，工業 36%、網通 27%、消費 21%、電源供應器 10%、特殊品 4%、車用 2%。