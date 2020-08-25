良維鎖定五大趨勢應用 產品組合優化助攻毛利率

連接線束廠良維 (6290-TW) 今 (25) 日召開線上法說，隨近年佈局新領域效益顯現，資料中心線束打進亞馬遜(Amazon)、騰訊後，出貨量持穩攀升，另外，公司在 IoT 物聯網、電動車(EV)、線上影音媒體串流、USB-C 等應用佈局效益也相繼顯現，產品組合持續轉佳，可望支撐毛利率及獲利表現。

良維表示，5G 通訊及雲端發展帶動資料中心需求，當中伺服器所需的電源線安培數較高，單價也優於傳統電源線，在去年新增亞馬遜、騰訊等客戶後，出貨比重也持穩攀升。

IoT 智慧家電，良維指出，近年打入 Dyson 後，從早期的吸塵器擴展至空氣清淨機、吹風機，現在也延伸至捲髮器，另外，目前其他客戶還包括三星、SONY、LG、Arcelik 等。

電動車方面，良維去年開始導入充電站的產品，初期交付電動槍給美系充電站服務商，公司坦言，目前還在發展初期，量還不大；在影音媒體串流應用，良維則打進 Apple TV + 機上盒背後的電源線。

至於 USB-C 應用，良維指出，目前應用包含筆記型電腦、iPad、智慧手機等，去年開發認證後，目前已經開始量產，從少數客戶慢慢擴增，看好未來成長動能。

而良維近年透過改善產品組合、關閉生產效益不佳、虧損的蘇州廠，以及提高自動化比重，優化毛利率表現，隨著持續淘汰低毛利產品、趨勢應用佔比提升，也可望持續帶動毛利率以及獲利表現。