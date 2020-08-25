神基車用機構件稼動率逐步回穩 下半年毛利率拚站穩3成

神基在疫情下，跟美國客戶透過遠距討論，開案進展較慢，導致部份強固型電腦訂單遞延，第三季強固型電腦出貨估較第二季減少，預計到 9-10 月陸續出貨後，營收才可望回升，且高毛利機種出貨比重拉升，可望支撐毛利表現。

在車用機構件方面，第二季因許多歐、美車廠因疫情封廠， 加上經濟活動停滯影響汽車銷售，導致出貨下滑，神基認為，目前汽車業景氣已落底回升，車用機構件產能稼動率下半年逐步恢復正常。

此外，神基也看好，中國等地積極推動電動車和油電混合車、祭出補助，也有助加速 ADAS(先進駕駛輔助系統) 新專案開發。

不過，綜合機構件方面，雖然第三季教育筆電仍有需求延續，但商用筆電相較第二季動能放緩。

以神基各大產品線營收占比來看，上半年電子產品 48%、綜合及車用機構件 44%、航太扣件 8%。

產能方面，因應貿易戰關稅，神基也計畫擴大在越南廠的汽車機構件產能，此外，第二季購買的桃園大智廠，預計最快 2-3 年開始投產，將生產電子產品與部分綜合機構件為主。