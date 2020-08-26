奇鋐、動力大漲 法人還認養哪些小鬼股

台股指數持續箱型整理，個股輪流表現，其中貨櫃輪、散熱族群等低基期股，第二季財報佳、第三季業績動能強勁，獲資金買盤進場點火，力致 (3483-TW)、建準 (2421-TW) 等後市看俏。

受惠運價上漲 萬海、陽明掃陰霾

美股超強，S&P500 及那斯達克指數再創新高，台股與美國科技股連動性高，短線大盤過不了 13000 點，但也跌不破 12000 點，指數在箱型區間整理，個股輪流表現。

萬寶投顧王榮旭分析師表示，上周在專欄分析看好資金流向低基期、低本益比、高轉機的股票，例如貨櫃輪。長榮 (2603-TW) 受惠遠洋貨櫃運價上漲，第三季 EPS 可望挑戰 1 元，比第二季的 0.66 元大幅增加，最近股價漲回淨值 16.4 元，波段漲幅達到六成，也帶動了陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 向上比價。

其中，陽明 (2609-TW) 第二季雖然還是虧損 0.03 元，主要是認列散裝船評價損失，貨櫃輪部門是獲利的。陽明是全球第九大航商，第三季受惠運價上揚的情況下，估計單季 EPS 挑戰 0.7 元，全年 EPS 則上看 1 元，本益比低於 10 倍。

至於萬海 (2615-TW)，亞洲線營收比重較高，同樣也受惠貨櫃運價上漲，第二季 EPS 0.76 元為貨櫃三雄中單季 EPS 冠軍；第三季運量高於第二季，最近也成為法人認養的對象。

散熱族群業績看旺 力致、建準喊衝

另一方面，電子股中的散熱族群跟貨櫃輪一樣，第二季財報好、第三季業績動能強。例如力致 (3483-TW)，第二季受惠遠距生活帶動 NB 散熱模組走揚，單季 EPS 達 2.45 元，比第一季的 0.09 元大增了 28 倍，上半年 EPS 2.67 元也較去年同期躍升 10 倍，預計下半年車載產品及通訊應用出貨量，將比上半年大幅成長。而電競及更高階的筆電系搭載風扇數量至少兩顆以上，比以往的一顆明顯增加，對平均單價及毛利率幫助很大，力致 (3483-TW) 今年 EPS 將挑戰 7 元，最近股價也衝到 9 字頭。

全球第二大散熱風扇供應商建準 (2421-TW)，產品比重主要應用於 NB、PC、網通伺服器及車用。上半年因為筆電及伺服器需求旺盛，第二季 EPS 達 1.48 元，營益率創下歷史新高。

建準的客戶涵蓋蘋果、特斯拉等國際一線大廠，供貨蘋果 iMac 和 MacBook 風扇、車用 ADAS 風扇、CPU 伺服器風扇、5G 通訊風扇等，後續成長動能相當樂觀。明年建準 EPS 可望比今年再大幅成長。建準的本益目前比同業台達電的 20 倍低得許多，成為投信最近認養對像，後市相當值得留意。

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