【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國消費者信心跌至 6 年低點早盤一度造成美股回檔，但美中貿易停火和新冠單日確診數下滑使得市場氣氛樂觀，尾盤科技股再度拉升，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.21% 至 + 1.07%，其中費半指數最為強勢，其中 AMD 上漲 3.94%，另外蘋果下跌 0.82%，聯電 ADR 下跌 1.58%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

（2）、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12,462 點) 附近，上檔壓力為 12,900 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 黃金交叉，短線仍有利於反彈。

3. 櫃買指數上漲 1.06%，收在 163.57 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 166 點附近。

4. 觀盤重點：美股持續創高帶動台股反彈收復 8/20 的高檔帶量長黑高點，並一舉突破 5 日線及月線，惟成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情應仍維持高檔震盪，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意 5G、設備、IC 設計、資訊軟體、生技、風電股。

5. 中新社報導，2382 廣達拿下一家「知名美國電動車企業上海工廠」的車載平板電腦大單。今年前四個月銷售業績達人民幣 5,000 萬元（約新台幣 2.1 億元），省下的關稅及相關增值稅達人民幣 511 萬元。

6. 蘋果新 iPhone 問世倒數，光學鏡頭供應商 3406 玉晶光訂單滿手，產能爆滿。因應龐大訂單需求，3406 玉晶光除了在生產重鎮中國大陸廈門新增三座廠房，台灣台中中科總部也罕見擴產中，推升今年上半年資本支出衝上 20.75 億元，年增近 13 倍，逼近去年全年總和的 21.31 億元。

7.3481 群創搶搭大尺寸面板 7、8 月報價連續兩個月大漲一成的強勁復甦商機之際，總經理昨（25）日透露，3481 群創中小尺寸業務也搭上防疫帶來的宅經濟商機，筆電面板出貨年增五成，不僅第 3 季營運將優於第 2 季，第 4 季目前看來也沒問題。

8.3105 穩懋打入 SpaceX 星鏈計畫，總管理服務處總經理表示，相較過去以高通（Qualcomm）為主的傳統衛星，雖單價及穩定性高，但量能不大，而星鏈計畫因屬中低軌道衛星，所需數量遠超乎過去，為需求帶來結構性的變化，3105 穩懋在衛星的應用將由過去 10 年的周期變成 3、5 年，未來成長動能將因此大為提升。

9. 伴隨營運持穩推進，1717 長興自結 7 月營業利益 3.23 億元，稅前獲利 3.36 億元，月增 46.7％；前七月營業利益 14.22 億元，稅前獲利 13.89 億元，以股本 124.03 億元計算，每股稅前盈餘 1.12 元。

