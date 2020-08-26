〈台股盤前〉逼近高點壓力區 慎防拉回修正

美股周二漲跌互見，道瓊收黑，不過，標普、那指續創新高，而台股方面，昨日已大漲百點先行反應美中貿易協商的利多，加上目前指數位階逼近高點壓力區，仍慎防拉回修正。

蘋果股票分割計畫促使道瓊成分股即將大換血，道瓊週二收跌，不過，美中貿易停火和新冠單日確診數下滑，在亞馬遜接棒下，助力那指、標普齊登歷史新高，費半也同步走揚。

市場消息方面，台積電 (2330-TW) 昨 (25) 日舉行技術論壇，除了 7 奈米近期已達出貨 10 億顆晶粒的里程碑，5 奈米也正加速量產，強化版 5 奈米製程預計明年進入量產，4 奈米則預計 2022 年量產，兩大先進製程進度均較今年 6 月股東會公布的量產時程提前。

此外，台積電南科晶圓 18 廠的 3 奈米製程生產基地，也正在趕工中，而新竹廠區 2 奈米及更先進技術的研發中心，也已開始興建，預計 2021 年完工，至於生產基地正取得土地中。

廣達 (2382-TW) 傳出拿下「知名美國電動車企業上海工廠」的車載平板電腦大單，市場傳出，「知名美國電動車企業上海工廠」，應為特斯拉上海廠。

面板大廠群創 (3481-TW) 除了第三季虧損將持續收縮，拚虧轉盈外，部份產品訂單能見度已達第四季，營運可望進一步好轉。

而 Google 傳出買下中纖在雲林斗六的 6 萬坪土地，加碼興建資料中心，雲林縣府官員昨（25）日證實，買方確實是 Google，要在當地蓋資料中心，若投資定案，將是 Google 在台的第三座資料中心，業界估計，相關投資金額至少 200 億元。