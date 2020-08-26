貨櫃海運供需將黃金交叉 長期市況持續向上

市場傳貨櫃航運歐洲線 9 月平均漲幅逾 10%，貨櫃供不應求的趨勢從北美市場一路蔓延至歐洲，法人指出，動能來自於貿易商為第四季消費旺季提前拉貨，且今年國際油價走低，加上海運諮詢機構 Alphaliner 最新預估，明年需求成長速度可望超越供給，近年更罕見黃金交叉，長期市況將持續向上，有利海運三雄營運；貨櫃三雄股價今 (26) 日股價走勢續強，陽明 (2609-TW) 再度亮漲停燈號，法人指出，

近期貨櫃海運市場受惠歐美需求回升，運價大幅彈升，尤其美國線領漲 ，美西線甚至創新高的水準，據上海航交所最新報價，每 FEU(40 呎標準貨櫃) 已衝上 3440 美元，在美國線運價暴漲後，市場又傳出歐洲線也跟進漲價行列，9 月平均漲幅逾 10%，每 FEU 和每 TEU(20 呎標準貨櫃) 分別加收 200 美元、100 美元。

國泰證期研究部指出，除了短期有拉貨效應帶動運價攀高，今年國際油價走低，高低硫油價差僅處在每噸 60-80 美元震盪，有利航商降低成本。

此外，據 Alphaliner 最新預估，明年供給增速約 2.8%，需求增速則衝上 7.2%，近年來罕見需求大幅高於供給，再加上近期全球最大貨過航商馬士基也樂觀預期明年貨運量可望恢復至疫情前水準，顯然，明年貨櫃市場有望一舉扭轉近年供過於求態勢，貨櫃航運展望正向。