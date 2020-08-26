【群益投顧】大盤緩步收復長黑k失土；低基期股強勢，惟輪動加速

一、盤勢分析

台股今 (26) 日以平盤上下開出後，早盤一度跌破平盤，近 10 點之際，台積電進一步走強領漲指數盤中一度上漲逾 56 點；美對華為新出口管制規定，加大對華為禁售令，導致近期陸續有外資針對聯發科 (2454) 出具研究報告，出示降評或降目標價的動作，導致聯發科股價近日持續逆盤勢挫低，聯發科今日盤中一度跌逾 2.5%，拖累大盤攻高受阻；但砷化鎵廠穩懋 (3105) 雖然美系外資最新報告以”主要客戶不確定因素”，給予「建議減碼」評等，惟穩懋連續第 3 交易日反彈，今日盤中更一度上漲近 4% 上下，公司認為華為事件雖然短期衝擊難免，但由於終端客戶及產品分散，中長期影響不大。盤面焦點部分，台積電在技術論壇釋出持續投資擴充產能及提升製造能力，穩固領先地位等訊息，帶動相關 (設備) 供應鏈股價強漲，帆宣 (6196)、弘塑(3131) 等攻上漲停，家登 (3680)、漢唐(2404) 等股價盤中也分別大漲 8% 與 5% 上下。

二、盤勢預估

大盤在 8/20 重挫見長黑 k 之後，近日指數呈現”蠶食”向上的緩步向上推移態勢；一定程度緣於一些投資人對 k 線長黑下跌後的畏懼，相關市場心態，反一定程度挹注買盤緩步向上軋；惟指數會出現長黑重挫，也折射出上檔反壓的沉重，因此，短線雖仍存嘗試探高機會，但反覆震盪恐仍難免。長線低基期、本波強勢反彈的太陽能股，今 (26) 日逆勢明顯回弱，反應出波段漲多股逐漸遭逢較大的獲利了結賣壓，階段逐強操作之餘，應仔細觀察相對基期的優劣風險。同屬長線基期相對偏低的紙類股今日表現強勢，類股中基期相對偏低的寶隆 (1906) 與榮成(1909) 強攻漲停，可看出資金在低基期股中尋求輪動的機會，惟八成營收來自大陸的榮成，2018 年下半年以來，因為大陸” 禁廢令”，每噸廢紙成本比陸廠多了七、八百元人民幣，在陸廠夾擊下，營運始終未見明顯起色，市場寄望明 (2021) 年大陸完全禁止進口廢紙，對其營運帶來轉機。中長線基期相對低的汽車零組件股，今日同樣表現強勢，遭列警示股的江申 (1525) 反強攻漲停，宇隆 (2233)、為升(2231) 等，盤中攻上漲停，百達 - KY(2236)一度大漲 9% 上下，昭輝 (1339)、英利 - KY(2239)、同致(3552) 等，盤中皆有 5% 以上的漲幅。今日另一強勢族群是”報派”概念的設備股，然而相關個股今日的強漲，雖然相當程度係因消息面帶動(台積電在 8/25 全球技術論壇中說明最新建廠計畫指出，近期持續在南科獵地，是為未來興建晶圓廠預作準備。規劃興建 2 奈米及 3 奈米等建廠計畫，未來資本支出可望高達 1.2 兆元)，但相關公司基本面持續受惠全球半導體大廠競相擴大資本支出競賽的擴廠效應，卻也是不爭的事實。

三、強勢股

電子：

金寶 (2312)、圓展 (3669)、驊訊 (6237)、帆宣 (6196)

非電子：

陽明 (2609)、南紡 (1440)、榮成 (1909)、世紀鋼 (9958)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據