〈臺鹽法說〉疫情拉升 上半年生技產品銷售成長逾2 成

疫情推升下，全台保健食品市場產值即將向 1000 億元叩關，臺鹽 (1737-TW) 在今 (26) 日在證交所召開的法說會上指出，上半年營收 15.15 億元，年增 8.6%，其中生技產品營收成長高達 21.5% ，增幅最大。

副總經理陳世輝指出，上半年臺鹽鹽品、包裝飲用水及生技產品銷售都不畏疫情成長，生技產品成長幅度最大，是臺鹽針對市場需求超前布署的結果。

臺鹽生技產品包括體態管理、關節保養等，就保健食品類別而言 ，全台保健食品市場產值 2018 年已達 820 億元，今年將向 1000 億元叩關；陳世輝指出，臺鹽產品除維持高品質，並陸續開拓康是美、 屈臣氏及寶雅 (5904-TW) 等全台連鎖通路以店中店模式銷售，搭配電視購物、電商形成線上到線下的銷售服務綿密網路。

臺鹽 2020 年上半年營收 15.15 億元，毛利率 41.39%，與去年維持相同水準，稅後純益為 1.48 億元，每股純益 0.74 元。臺鹽總經理吳旭慧在會後接受訪問時指出，臺鹽在疫情期間營收逆勢成長，並努力控管成本，預計 8 月 起將引進高品質鹽品上市銷售。

在保健、生技產品市場熱度因疫情而升高之下，黑松 (1234-TW) 等老牌食品、飲料廠，對保健食品市場也大力以多通路銷售方式切入 ，黑松董事長張斌堂指出，保健品市場連年看漲，將全力深耕，並加強數位行銷模式，接下來秉持三大核心策略，持續在黑松原有飲料本業、飲料策略聯盟、酒類代理及保健事業上努力。