引導壽險資金錢留台灣 金管會送三利多 投資投票權限制逐步鬆綁

為了要引導壽險業資金錢留台灣，促進國內經濟發展，金管會金管會主委黃天牧今 (26) 日表示，將逐步鬆綁法規，包括鬆綁保險業投資投票權限制、鬆綁保險業投資公共建設限制、董事席次不再限制只能三分之一等，相關《保險法》修法案將儘速送至立法院審議，努力拚年底前過關。

黃天牧表示，為增加壽險業投資公共建設的意願，董事席次不再限制只能三分之一，修法後可 100% 派任董事，將可提高保險業投資意願。投資投票權的鬆綁更是一大重點，主要是為協助政府推動 6 大核心產業，因此擬在一定條件鬆綁保險業投票權限制。

據金管會保險局統計，2019 年底保險業投資公建（含地上權）共 4168 億元，今年至 6 月底已有 4812 億元，增加 644 億元，成長 15%。保險局長施瓊華表示，保險業未來若可指派過半以上董事，就可導入如綠能產業、道路建設、都市更新等資金投資建設。

除投資鬆綁外，在業務方面，將打破傳統保單要求保戶「親晤親簽」的規定，黃天牧表示，新冠肺炎疫情突顯數位轉型的重要性，未來鬆綁保戶「親晤親簽」的規定後，保險公司就可以運用金融科技，例如用視訊、生物辨識等身分認證方式，複雜商品的項目也能於線上投保。

黃天牧還指出，壽險業將於 2026 年接軌大魔王會計準則 IFRS 17 及新一代清償能力制度「國際保險資本標準」(ICS 2.0)，金管會將向國際反映台灣的實際情況、商品結構與利率狀況，爭取較適合台灣保險業者的條件，不會為了接軌而接軌，也不會讓接軌「變成達不到的目標」。

黃天牧強調，目前相關法規修法已預告完成，近期將送行政院、立法院討論，努力拚年底前過關。