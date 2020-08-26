〈華碩新機發表〉三鏡頭ZenFone 7亮相攻5G商機 營運添動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (26) 日舉辦線上新品發表會，推出新一手機 ZenFone 7，延續上一代翻轉鏡頭設計，並擴增至三鏡頭，強化拍照功能，也如外界預期搭載高通 5G 行動運算平台，並有 Zenfone 7/7 Pro 兩版本，搶攻 5G 手機商機，可望為營運再添動能。

華碩 ZenFone 7 新機發表會由董事長施崇棠親自上陣，他表示，雖然今年全球產業環境面臨疫情、各種挑戰，但華碩仍持續專注研發，新一代手機也持續強化鏡頭、拍照功能，提升使用者體驗。

華碩新一代 ZenFone 7/7 Pro 延續上一代 180 度翻轉式相機設計，鏡頭則升級為三鏡頭，並搭載高通 Snapdrago 865+ 5G 處理器，支援 5G 服務，螢幕則為 6.67 吋滿版 AMOLED 螢幕、電池容量有 5000mAh。

華碩自 2018 年調整手機業務後，主推 ROG 電競手機、ZenFone 系列，鎖定電競商機、拍照手機市場，內部也立下手機業務三年轉盈目標。

華碩 ZenFone 7/7 Pro 預計 9 月起在台上市，售價方面，ASUS ZenFone 7 建議售價為 21990 元起、ASUS ZenFone 7 Pro(8G/256G) 建議售價則為 27990 元。