康友控簽證會計師涉嫌作假帳 勤業眾信喊保留法律追訴權

製藥廠康友 - KY(6452-TW) 案持續延燒，媒體報導，康友 - KY 控告先前委任簽證財報的勤業眾信旗下兩名會計師背信罪，勤業眾信今 (26) 日晚間發布聲明強調，將針對康友不實指控保留法律追訴權。

康友製藥董事長黃文烈涉嫌掏空公司並潛逃至海外，日前遭台北地檢署發布通緝，而先前受委任負責簽證康友財報的勤業眾信也遭牽連捲入掏空風暴，兩名簽證會計師施景彬、江明南繼日前遭北檢諭令 30 萬元交保，今天遭康友控告背信罪。

根據媒體報導，康友今天突然委託律師控告兩名簽證會計師每年收取高達千萬元的簽證費，竟年年作假帳，因而委任律師控告兩名會計師背信罪，引發市場譁然。

康友 - KY 此番嚴厲控告，也惹來勤業眾信不滿，晚間發布聲明指出，康友 - KY 的不實指控，有誤導社會與投資大眾，對於康友指控有擾亂證券市場秩序深表遺憾。

勤業眾信指出，未來將盡力配合檢調機關之調查，並提供必要之證據，以捍衛公司清譽。

勤業眾信表示，並懇請社會大眾在未明事實之前，切勿妄加揣測，以訛傳訛。本所在此嚴正聲明，針對康友之不實指控，影響本所和簽證會計師之聲譽及其他一切損害，本所將保留法律追訴權。