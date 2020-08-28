瑞普萊坊以46億元標脫勝華楊梅廠 創今年工業地產交易第三高

製造業在台加速布局，刺激外資、台商加速投資台灣工業地產，截至 8 月底，交易金額年增超過 6 成。瑞普萊坊繼去年 10 月、今年 4 月順利標脫勝華科技 (2384-TW) 楊梅廠土地、台中工業區廠房後，再以 45.68 億元 (不動產、動產設備及營業稅) 標脫楊梅幼獅擴大工業區廠房，為今年來工業地產交易金額第三高。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，勝華科技曾是全球第二大觸控面板廠，也曾是蘋果最重要的觸控面板供應商。法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得全台資產標售執行資格，不動產標售以 45.68 億元標脫桃園市楊梅幼獅擴大工業區廠房，總金額僅次於長虹建設 (5534-TW) 以 61.4 億元買新北市土城區大安段乙工土地、台積電 (2330-TW) 以 48.4 億元購入瀚宇彩晶 (6116-TW) 南科在建廠房、設備。

勝華科技重整，是台灣近年來最複雜的重整案之一。目前標售進度除了楊梅區土地、台中工業區廠房、幼獅擴大工業區廠房已標脫，總金額約 67 億元之外，另有台中潭子廠、環中廠將分別於 9 月 9 日、15 日開標。

根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，截至今年 8 月底，工業地產交易總金額為 940.7 億元，較去年前 8 月的 585.04 億大增 61%，僅差 5 億元就平去年全年記錄，買氣暢旺。其中廠房部分更翻倍成長，目前交易額已破 300 億元，較去年同期成長 92%。

劉美華分析，美中貿易角力及疫情兩大因素，促成半導體、產業升級、物流等三大需求，力拱工業地產投資成為席捲不動產市場最強的主力，光是護國神山台積電一家廠商、在南科投資的總金額就已破百億。

此外，建商看準台商回流、製造業升級或總部商機，如：萬海購置內科廠辦總部，也大舉在北台灣購地推案，長虹、遠雄、宏盛、德恩購進大面積工業地，光土城乙工就交易 100 億元。另一方面，疫情改變消費行為，統一企業、聯華食品分別於台南新市樹谷園區、桃園市觀音區工業區，購地籌設物流園區。

劉美華強調，從近期緯創 (3231-TW) 出售中國昆山廠、機殼廠可成 (2474-TW) 處分泰州廠房，以及台積電重押南科、外資直接在雲林設置資料中心，可知未來產業鏈重置的結構性效應還會發酵，工業地產剛性需求不只短期會挾資金行情、重寫歷史，中長期還會因為投資開發，再出現新一波交易熱，值得投資人密切關注。