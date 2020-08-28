國泰8月投資氣象 中港股市兩因素加持呈現健康牛走勢

隨著 11 月美國總統大選逐漸逼近，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰證券今 (28) 日提出 8 月投資氣象觀察，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。國泰證券表示，無懼美中貿易爭端下，中港股市在資金面與政策面加持下，呈現「健康牛」走勢。

中美股市近期未受疫情持續蔓延以及川普多方制裁中國的影響，近來漲勢驚人，其中，中港股市後市可期，港交所 7 月宣布推出「恒生科技指數 - Hang Seng TECH Index」追蹤市值前 30 大且在香港上市的科技企業，由於該指數參考美國那斯達克指數編排方式，市場也稱作「港版納指」，消息宣布翌日所有成分股皆以上漲作收。

此外，阿里巴巴旗下的螞蟻集團擬於中國科創版及香港主板進行 AH 股 IPO 雙掛牌，若順利上市，籌資規模將超越上次沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco)，成為全球最大的 IPO，阿里巴巴股價也因此利多創短期新高。

陸股政策面部分，中國銀保監宣布幾項利多政策與監管政策，利多為將放寬中國保險企業資金投入股市的上限，從 30% 放寬至 35%，同時亦鼓勵券商合併；監管政策則是嚴禁資金違規流入股市、再套現流向房地產市場、加強複雜性結構型產品審核、禁止不當銷售與宣傳等。國泰證券分析，在上述兩項政策推升與執行下，陸股未來緩步向上，呈現健康牛市的機會相對偏高。

國泰證券認為，在中國官方釋放利多之下，全球中概股將再度掀起一波「海歸潮」，除了政策性牛市可望再現，美國總統川普在美不斷以犀利的言論抨擊中國與新冠肺炎，日前美國參議院通過的《外國公司控股責任法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act)，將會限制中資企業在美國任何一個證券交易所上市；由於預期相關作為將加速中資企業返回香港甚至中國的資本市場，目前全球科技產業供應鏈皆高度考量如何在中美兩大陣營之間，將生產風險降到最低。

國泰證券建議投資人，不妨利用券商複委託平台，留意香港恆生指數題材，利用 ETF 或個股建立適合自身風險屬性的投資組合，成功抓住中美兩地的可能投資機會。