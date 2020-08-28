資金面+基本面做後盾 標普500上看3700點 科技股最看俏

8 月開始，美中關係又升溫、疫情雜音也變多，美股盤面主流熱門股震盪加劇，高評價個股賣壓增加。展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行持續作多下，資金行情還在，加上經濟基本面做後盾，預期今年 S&P500 指數有機會上看 3700 點，美股拉回可找買點，而從疫情看後市轉機，科技股是受惠最多的類股，成長趨勢確立可優先布局。

蘇聖峰指出，就大環境分析，仍有利股市表現，在貨幣政策方面，料 Fed 低利水準至少維持一年以上，資金行情效應可望延續；另外，貨幣政策效果已逐漸展現，從三件事可應證：一、帶領全球經濟逐步復甦；二、支撐財富效果，有利資產價格推升；三、本益比區間上移，目前環境合理本益比已上升至 25 倍。在疫情發展方面，美國確診與住院人數下滑，且疫苗最快可能在 11 月初問世，目前疫情對股市的影響已屬低風險。

蘇聖峰表示，就基本面分析，從美國經濟數據顯示，消費與就業持續復甦，美國移動指數、餐飲、住宿、航空等產業走揚趨勢不變，且美國企業財報表現亮眼，多數公司第二季財報優於預期，已公布約 95%，符合預期比例高達近 84%，獲利衰退也大幅優於先前預期。

蘇聖峰進一步表示，雖然許多公司未公布財測目標，但暗示下半年表現有望較上半年好，儘管疫情影響還仍在，但整體不確定性降低，半數以上產業獲利上修。多數科技公司、尤其是龍頭企業的財報，大幅優於預期，展望也不差，下半年產品升級、數位化轉型、5G、AI 創新需求不變，科技股前景看好。

